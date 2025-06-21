GÜBİS Kapsamında Güvensiz Ürün İfşa Edildi

GÜBİS KAPSAMINDA TEHLİKELİ ÜRÜNLER İFŞA EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında, tüketicilere zarar verebilecek ürünler ifşa ediliyor. En son güncellenen listede, Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından piyasaya sunulan Carrefour markalı çamaşır suyu dikkat çekiyor. Üründe, kullanıcı güvenliği açısından önemli unsurlar arasında yer alan “dokunsal uyarı” ve “emniyetli kapatma düzeneği” gibi özelliklerin bulunmadığı bildirildi.

ÜRÜN UYGUNSUZLUK HÜKÜMLERİYLE DOLU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ürün, dokunsal uyarı ve emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması yönüyle yaralanma, cilt yanması ve göz hasarı tehlikesi içermekte olup; ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle uygunsuzluk tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TOPLATMA İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Kararın ardından, tehlikeli ürünlerin market raflarından çekilmesi ve stoklardan çıkarılması için gerekli işlemlere başlandı. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmamaları konusunda uyarılar yapıldı ve gerektiğinde iade edilmesi gerektiği bildirildi.