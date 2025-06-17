İŞ BİRLİĞİYLE GENÇLERİN GELECEĞİNE YATIRIM

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türkiye’de az görülen bir üçlü iş birliği ile gençlerin iş gücünün bir parçası olmasının ötesinde, değişimin öncüsü olmalarını sağlayacak bir modeli hayata geçiriyor. “Güç Gençte, Gelecek Gaziantep’te” projesi sayesinde üniversitedeki gençler, sanayinin deneyimi, akademik bilgisi ve sivil toplumun dinamik yapısı ile bir araya gelecek. Çalıştay Ekim ayında gerçekleşecek ve proje, gençlerin kariyer yolculuklarının yanı sıra yaşadıkları topluma bağlılıklarını artırmayı amaçlıyor.

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİME DESTEK

Proje, Gaziantep’teki gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini destekleyecek çok yönlü bir program içermekte. TOG’un düzenleyeceği kişisel gelişim, liderlik, sosyal sorumluluk ve iş hayatına hazırlık eğitimleri ile gençler, deneyimli sanayiciler ve akademisyenlerle birebir eşleşerek kendi yol haritalarını oluşturma fırsatını elde edecek. Programın sona ermesinin ardından gençler, projeye katılan firmalarda staj yaparak sanayi dünyasında pratik deneyim kazanacak. Böylece, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmaları ve yerelde toplumsal fayda sağlamaları hedefleniyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş, “Gençlerin ve onların değişim hayallerine destek olmak için büyük bir gönüllülük hareketiyle 2002 yılında kurulan TOG olarak en temel misyonlarımızdan biri gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları topluma katkı sunan bireyler olarak desteklemek. Gaziantep gibi üretim gücü yüksek bir şehirde, gençleri sanayi ve akademiyle buluşturarak çok boyutlu bir gelişim alanı oluşturacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız” diyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 15-24 yaş genç işsizlik oranı yüzde 15-16 civarında seyrediyor ve Gaziantep’teki durumun da benzer olduğu tahmin ediliyor. Bu proje, gençlerin kaygılarını azaltmakla kalmayıp, nitelikli iş gücüne dönüşmelerine de katkı sağlayacak.

GÜÇLÜ SANAYİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkan Gaziantep’te gerçekleştireceğimiz bu proje ile sanayimizin tecrübelerini genç kuşaklarla paylaşarak sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Gençlerin üretim süreçlerine dahil olması ve iş dünyasına güçlü bir adımla girebilmesi için bu tür iş birliklerini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Ünverdi, projenin sadece gençlerin yine de değil, kentin ve ülkenin geleceği için de oldukça değerli olduğunun altını çizdi.