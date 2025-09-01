Güç Sporcuları Lüks Araç Kaldırdı

GÜÇ GÖSTERİSİ YAPILDI

Rusya ve Ukrayna’da dünya şampiyonluğu kazanan Powerlifting (güç sporları) sporcusu Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, yeni bir güç gösterisi sergilemek üzere Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 360 kiloluk tekerleği yaklaşık 30 metre süren ikili, 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki lüks aracı da kaldırdı. Kartaltepe Basketbol Sahası’nda gerçekleştirilen bu gösteri, izleyicilerin yoğun ilgisini gördü.

ETKİNLİKTE YÜKSEK AĞIRLIKLAR KALDIRILDI

Özbahçeci ve Gevrovski, etkinlikte ilk olarak 120 kilogramlık dambıl ve 160 kilogramlık halteri kaldırdı. Ardından, 120 kilogramlık küre şeklinde bir ağırlığı da başarıyla kaldırmayı başardılar. İzleyiciler, güç sporunu deneyimleme fırsatı bulsalar da çoğu zaman başarılı olamadı. Gösterilerin ardından, alana getirilen 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki lüks aracın kolaylıkla kaldırılması, izleyicilerden büyük alkış aldı.

SPORUN TANITIMINA ÖNEM VERİYORLAR

Etkinlik sonrasında Özbahçeci, bu spor dalını Türkiye’ye tanıtmayı amaçladıklarını belirtti ve; “Powerlifting sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda disiplin, azim ve sabır gerektiriyor. Bu sporu Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Bu güç sporudur. Kahraman abimizle yola çıktık. Bu spor erkek sporudur. Herkes yapamaz ama biz herkesin yapmasını istiyoruz. Bu sporda edindiğim tecrübeleri gençlerimizle paylaşmak, onları spora yönlendirmek en büyük hedefim. Türkiye’de Powerlifting’in hak ettiği ilgiyi görmesini istiyorum” dedi. Özbahçeci, gençleri spor ile tanıştırmak ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenlemeyi planlıyor. Hem ulusal hem de uluslararası başarıları ile tanınan Özbahçeci, yeni nesil sporcuların yetişmesine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.