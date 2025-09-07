Güçlü Altı Kadın, Müzikseverlerin Dikkatini Çekti

YARIŞMANIN SONUÇLARI VE GRUBUN KURULUŞU

Yarışma sonucunda belirlenen altı genç kadın, sahne performanslarıyla ve enerjileriyle kısa sürede müzikseverlerin ilgisini çekiyor. Grup, modern pop ve K-Pop unsurlarıyla dans odaklı sahne gösterileri yaparak Türk müzik sektöründe yenilikçi bir dönemi başlatmayı hedefliyor. Peki, Manifest grubunun üyeleri kimler? Altı yetenekli kadın şu isimlerden oluşuyor: Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat. Bu isimler, sahnedeki enerjileri ve bireysel hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

ÜYELERİN HİKÂYELERİ VE YETENEKLERİ

Sueda Uluca, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi. 2004 doğumlu olan Sueda, grubun ana vokallerinden biri olarak güçlü sesiyle sahnede öne çıkıyor. Hilal Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. High Heels, Street Jazz ve Hip-hop dans eğitimleri almış olmasıyla grupta “lider dansçı” rolünü üstleniyor. Lidya Pınar, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim görüyor ve güçlü sesiyle “lead vokal” rollerinden birini taşıyor. Zeynep Sude Oktay, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencisi olarak profesyonel dans geçmişiyle grubun koreografilerine katkı sağlıyor. Mina Solak, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünden mezun. Dansı ve sahne performansıyla “sub-vokal” görevini üstleniyor. Esin Bahat ise Doğuş Üniversitesi Psikoloji mezunu olarak grubun “main dancer” pozisyonunda yer alıyor.

RENKLER VE MÜZİK YOLCULUĞU

Manifest üyeleri, sahne kimliklerini yansıtan renklerle dikkat çekiyor: Sueda Uluca – Yeşil, Hilal Yelekçi – Mor, Lidya Pınar – Pembe, Zeynep Sude Oktay – Mavi, Mina Solak – Kırmızı, Esin Bahat – Sarı. Bu renkler, sahne kostümlerinde ve tanıtım materyallerinde grubun tanınmasını sağlıyor. Grup, 7 Şubat 2025’te “Zamansızdık” adlı ilk şarkısıyla müzik yolculuğuna başladı. Ardından “Arıyo”, “KTS (Kalbimin Tek Sahibi)” ve “Snap” gibi parçalarla dinleyici kitlesini genişletti.

ALBÜM VE KONSER BAŞARILARI

Manifest, çıkışından kısa bir süre sonra, 13 Haziran 2025’te “Manifestival” adını taşıyan ilk stüdyo albümünü yayımladı. Albüm, 11 parçadan oluşuyor ve Türkiye ile Azerbaycan müzik listelerinde zirveye oturdu. Bu başarı, grubun kalıcı olacağına dair ipuçları veriyor. Grubun sahne şovları da dikkat çekiyor. İstanbul Jolly Joker Arena’da gerçekleştirdikleri ilk konser büyük ilgiyle karşılandı. Ardından düzenlenen “Manifestival Festival”, yaklaşık 25 bin kişiyi bir araya getirdi ve unutulmaz anlar yaşandı. Biletlerin kısa sürede tükenmesi, grubun sahne enerjisinin hayranlarını nasıl etkilediğini gösteriyor.