Güçlü karakterler ve sosyal gerçekliklerle dolu, Sahipsizler önümüzdeki sezon için tarih merak ediliyor

DİZİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Dramatik kurgusu, güçlü karakterleri ve sosyal gerçekliklere odaklanan hikâyesiyle milyonlarca izleyiciye ulaşan Sahipsizler, ilk sezonunun tamamlanmasının ardından izleyicileri büyük bir belirsizliğe sürüklüyor. Şimdi oldukça merak edilen “Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak?” ve “Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı?” sorularına yanıt arıyoruz.

Sahipsizler’in ilk sezonu, 28. bölümüyle Haziran 2025’te finale ulaşmıştı ve bu final izleyenlerde derin etkiler bırakmıştı. Yeni sezon hakkında henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, dizinin yapım süreci ve sektörel bilgiler yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağına dair ipuçları veriyor. Dizinin yapım süreci Ağustos ayında yeniden başladı. Bu gelişme, dizinin ekranlara dönüşü için Eylül veya Ekim aylarını işaret ediyor. Öne çıkan tahminlere göre, yeni sezonun 1 Ekim 2025 tarihinde başlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.

İzleyicilerin sosyal medya ve arama motorlarında en çok merak ettiği sorulardan biri de “10 Eylül Sahipsizler bugün var mı?” sorusu oldu. Bu sorunun yanıtı, yeni sezonun net başlangıç tarihi ile doğrudan ilişkili. Elde edilen verilere göre, dizinin Eylül’ün ilk haftalarında yayın akışına henüz dahil edilmediği görülüyor. Dolayısıyla, 10 Eylül tarihi, Sahipsizler dizisinin yeni sezon takviminde er ya da geç yer alacak bir gün olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, 10 Eylül 2025 tarihinde Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün olması pek mümkün görünmüyor.

İlk sezonun 28. bölümü ile sezon finali yapan Sahipsizler, izleyicilere unutulmaz bir bölüm yaşattı. Özellikle final bölümü, dizinin geleceği ve karakterlerin durumu hakkında birçok soruyu akıllara getirdi. Sezon finalinde, Azize ile Devran’ın düğün töreni mahalleyi bir araya getirirken, düğün sırasında gerçekleşen silahlı saldırı büyük bir kaosa yol açtı. Bu saldırıda Devran, Yusuf, Necla ve Cemo vuruldu. Özellikle Cemo karakterinin akibeti hala bir muamma. Bu durum izleyicilerin “Sahipsizler sezon finalinde neler oldu?” sorusunu sıkça sormasına neden oldu. Finalin açık uçlu bırakılması, dizinin yeni sezonunda beklenmedik gelişmelere işaret ediyor.