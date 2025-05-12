Güçlü Rüzgar Ve Fırtına Uyarısı Yapıldı

METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıyor. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden gelen bilgiler doğrultusunda, öğle saatlerinden sonra bölgede kuvvetli rüzgar ile yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Yetkililer, vatandaşların çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade ediyor. Bu tür durumların önlenmesi adına gerekli önlemleri almak vatandaşların sorumluluğunda.