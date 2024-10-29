Güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci Yaşı

EMİNE ERDOĞAN’IN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yaşı kutlu olsun” diyerek sosyal medya üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yaşı kutlu olsun.”

TÜRKİYE YÜZYILI VE GELECEK

Erdoğan, “Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Ülkenin gücünün ve kudretinin nişanesi olan başarıları çok daha uzun yıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi dilediğini belirtti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Son olarak, birliğin ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Emine Erdoğan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm istiklâl kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını ifade etti.