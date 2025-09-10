Güçlü Yağmur, Samsun’da Zorluk Yarattı

YAĞMURUN ETKİSİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde yaşamı zorlaştırıyor. Cadde ve sokaklarda meydana gelen su birikintileri nedeniyle yayalar ilerlemekte zorluk çekiyor, sürücüler de trafikte sıkıntı yaşıyor. Yağışın ardından “11 Eylül Perşembe Samsun’da okullar tatil mi?” sorusu akıllarda yer ediyor.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Samsun’da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Valilik, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Saat 19.30 civarında başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak kentin genelinde sorunlara yol açtı. Ulaşımda aksaklıklar ve su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ani yağışla zor anlar yaşadı. Özellikle şehir merkezinde trafik akışı durma noktasına geldi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Şiddetli sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun Valiliği aracılığıyla vatandaşlara resmi uyarı yaptı. Açıklamada, “10 Eylül 2025 saat 19.05 ile 22.00 arasında gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor” denildi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

AFET RİSKİ HER YERDE MEVCUT

Kentteki yağışlar nedeniyle bazı alt geçitlerde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri hızlıca müdahalelerde bulundu. Vatandaşlara, gece saatlerinde tedbirli olunması yönünde çağrı yapıldı. Ayrıca, Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yalnızca Samsun değil; Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ta da benzer risklerin bulunduğu ifade edildi. Dere yatakları ve alt geçitlerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları önerildi. Şiddetli yağışın ardından Samsun’da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu; ancak Valilik henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz.