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Güdül Belediyemiz Altyapı İşi Sürekli Devam Ediyor

ALTYAPI ÇALIŞMALARI İLERLİYOR

Güdül Belediyesi, ilçede altyapı çalışmalarıyla ilgili etkin bir şekilde ilerliyor. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Çağa Mahallesi’ndeki kanalizasyon ve altyapı çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini vurguladı. Doğanay, “Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçek anlamda, Başkente ve Güdül’e yakışır köyler ortaya çıkarmanın çabası içindeyiz.” diye konuştu.

ÇEVRE DÜZENLEMESİNE AĞIRLIK VERİLİYOR

Belediye Başkanı Doğanay, çalışmaların Kamanlar Mahallesi’nde köy konağı çevresinin düzenlenmesi ile devam ettiğini aktardı. Ayrıca tarihi İnönü mağaralar bölgesinden geçen Kirmir Çayı üzerinde düzenleme projeleri başlattıklarını söyledi. Doğanay, “Bu bölgede insanların gidebileceği, gezebileceği, oturabileceği alanları oluşturacağız. Çevre düzenlemesine çok önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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