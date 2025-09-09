Haberler

Güdül Belediyesi Turizm İçin Çalışıyor

GÜDÜL BELEDİYESİ’NİN TURİZM ÇALIŞMALARI

Güdül Belediyesi, ilçenin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Çankaya ilçesinden gelen mahalle muhtarları ve bazı vatandaşları Güdül’de misafir ettiklerini belirtiyor. Doğanay, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin ziyaret edildiğini ifade ederek, “İlçemizin zengin tarihini ve kültürel mirasını yakından tanıtma fırsatı bulduk. Doğası, tarihi ve kültürüyle Ankara’nın saklı cenneti Güdül’ümüze herkesi bekliyoruz.” diyor.

AKÇADAĞ GRUP YETKİLİLERİ BEYPAZARI’NI ZİYARET ETTİ

Akçadağ Grup yetkilileri, Beypazarı’nda bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Akçadağ Grup Çayırhan Enerji Genel Müdürü Oytun Kutay ve İdari İşler Müdürü Ali Bulut, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili’yi ziyaret etti. Sonrasında, Akçadağ Grup yetkilileri Kaymakam Ünal Coşkun ile bir araya geldi. Yetkililer, Kaymakam Coşkun’a şirketleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Hasan Karateke, Evini Taşıdı 150 Metre

Gazipaşa'da Hasan Karateke, yıkım kararı ile taşınması gereken konteyner evini ray sistemi ve iş makinesiyle 150 metre uzaklığa taşıdı.
Kaja Kallas, “Rusya, savaşı kaybedecek” dedi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın savaşı kazanamayacağını vurgulayarak, Ukrayna ile müzakerelere başlaması gerektiğini belirtti. Avrupa'nın desteği ve yaptırımları artırmaya devam edeceğini kaydetti.

