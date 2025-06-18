Güdül’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLANGICI VE SEBEBİ

Ankara’nın Güdül ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Garipçe Mahallesi’nin Harmanyeri mevkisinde, otların tutuşmasıyla başlayan bu olay, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçramıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının meydana gelmesi üzerine, durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine anında sevk edilen ekipler, yangının yayıldığı yaklaşık bir dönümlük alana müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin gayretli çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.