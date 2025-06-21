Güdül’deki Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

GÜDÜL’DE YANGIN PANİĞİ

Ankara’nın Güdül ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan ateş, çevresindeki ekili tarlaya sıçradı. Kayı ve Karacaören Mahallesi’nde yer alan tavuk çiftliğinde meydana gelen bu olay, anında yangın halini aldı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmekte gecikmedi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölü ya da yaralı bulunmaması sevindirici bir gelişme oldu. Ancak yangın, yaklaşık 20 dönüm ekili alanın yanmasına ve ciddi maddi hasar oluşmasına neden oldu. Olayla ilgili olarak polis tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.