Güdül’deki Yangın Tarlaya Sıçradı

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Ankara’nın Güdül ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Güdül-Sorgun yolu üzerinde seyreden bir araçta, henüz net bir sebep olmadan yangın ortaya çıktı.

YANGIN TARLAYA SIÇRADI

Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle birlikte tarlaya sıçradı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ayrıca, yangının sebebine dair inceleme süreci de başlatıldı.

Nilüfer Belediyesi Kupanın Sahibi Oldu

Nilüfer Belediyesi, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenerek şampiyon oldu ve kupa töreninde ödüllerini aldı.
Trabzonspor Galibiyet Serisini Sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, başarılarından memnun olduklarını vurguladı.

