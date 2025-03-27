Gui’an’da Çiçek Turizmi Canlanıyor

KİRAZ AĞAÇLARI TURİSTLERİ CEZBEDİYOR

Gui’an Yeni Bölgesi’nde açan kiraz ağaçları, yaklaşık 667 hektarlık alanda görsel bir şölen sunuyor ve bu doğal güzellik, bölgeye birçok turistin gelmesini sağlıyor. Çiçek açan ağaçlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ÇİÇEK TURİZMİ VE EKONOMİK FAYDA

Bölgenin ekolojik kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi, çiçek turizmini özel tarımsal uygulamalarla birleştiriyor. Bu uygulamalar arasında eğitim gezileri ve çeşitli etkinlikler yer alıyor. Çiçek turizminin canlanması, köylülerin ekonomik durumunu iyileştiriyor ve bölgede yaşayanların gelirlerini artırıyor.