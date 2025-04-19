Guimaraes Benfica Canlı Nereden İzlenir?

GUIMARAES BENFICA CANLI İZLEME DETAYLARI

Guimaraes Benfica maçının heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler, canlı yayın için gerekli araştırmaları yapıyor. Canlı izleme keyfini elde etmek için haberimizin detaylarında bulunan bilgilerden yararlanabilirsiniz. Maçın canlı izlenmesi için aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Guimaraes Benfica maçı bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Maç, Guimaraes’da bulunan Estádio D. Afonso Henriques Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz!