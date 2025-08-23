Gül Atıkları Ekonomiye Kazandırılıyor

GÜL YAĞI ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, gül yağı üretimi sonrası meydana gelen atıklar, faydalı hale getirilerek ekonomiye kazandırılıyor. Gül, dünya genelinde en yoğun olarak Türkiye, Bulgaristan ve İran’da yetişiyor. Türkiye’nin yalnızca tek başına, bu iki ülkenin toplamından daha fazla gül üretimi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Gül yağı elde edildikten sonra ortaya çıkan atık, geçmişte zararlı kabul edilen bir madde olarak değerlendiriliyor.

ATIKTAN EKSTRAK HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

AR-GE firması sahibi olan Faruk Durukan, proje kapsamında bu yıl 100 ton gül atığını işleyerek ekstrat haline dönüştürdüklerini ve böylece ekonomiye kazandırdıklarını aktarıyor. Durukan, gül ekstratının bilimsel yayında, özellikle kolon kanseri tedavisinde etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu madde kozmetik sektöründe cilt için en etkili etken maddeleri barındırdığını ve tarımda pestisitlerin azaltılması ile kuraklıkla mücadeleye katkı sağladığını vurguluyor.

ULUSLARARASI REKABETTE AVANTAJ

Durukan, “Bu çalışma Almanya’da ya da Amerika’da yapılamaz. Çünkü etken madde bizde mevcut. Bizim işimiz, ülkemizde bulunan ham maddeleri ekonomiye kazandırmaktır. Dünyaya hayırlı olsun” diyor. Bu proje, gül yağı atıklarının değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor ve Türkiye’nin uluslararası arenada bu konuda rekabetçi bir avantaj elde etmesine yardımcı oluyor.