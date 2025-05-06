Gül Fiyatları Öncesinde Dikkat Çekiyor

ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ GÜL FİYATLARINDAKİ FARKLAR

Anneler Günü yaklaşırken Türkiye’nin önde gelen gül üretim merkezlerinden biri olan Adana’da bahçelerde gül fiyatları dikkat çekiyor. Güller, bahçede 5 liradan alıcı bulurken çiçekçiler ve çiçek sitelerinde 80 ile 100 TL arasında satılıyor. 11 Mayıs Anneler Günü öncesi çiçekçilerde müşteri yoğunluğu artmış durumda. Çiçekçiler, bu özel gün için talebi karşılamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Gül üreticileri de sabahın erken saatlerinden itibaren seralara giderek gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve satışa hazır hale getiriyor.

ÜRETİCİLERİN FİYATLARLA İLGİLİ SIKINTILARI

Adana’dan Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen güllerin dalında 5 liradan satıldığı belirtiliyor. Dönüme ortalama 6-7 bin gül alan üreticiler, verimden memnun olsa da, Anneler Günü için ithal güllerin sebep olduğu fiyat düşüklüğünden şikayet ediyor. Bahçelerde 5 liradan satılan güllerin, kentteki ve diğer illerdeki çiçekçilerde ortalama 100 liradan satışa sunulduğu ifade ediliyor. Ayrıca, popüler bir çiçek satış sitesinde 11 kırmızı gül, normalde 999 lira iken Anneler Günü’ne özel olarak yüzde 20 indirimle 799 lira olarak listelenmiş.

ÜRETİCİLERDEN İTHALATA TEPKİ

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, bu sene gülleri kendilerinin annelere hediye edeceğini belirtti. “Biz bu sene hasat etmeyeceğiz ve gülleri Anneler Günü’nde annelere hediye edeceğiz. Hollanda’dan ithal edilen güller nedeniyle fiyatlar düştü. Bu sene o nedenle gülleri annelere hediye edeceğiz. Şu anda fiyatlar dalında 5 lira. Geçen sene de bu fiyat 5 liraydı ama maliyetler çok yüksek. Maliyetleri kurtarmıyor” şeklinde konuştu.

Üretici Ersen Okur da ithalatın üreticiyi olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, “Dönüme şu anda 500-600 demet yani 6-7 bin adet gül alıyoruz. Ancak ithal gül nedeniyle fiyatlar çok düşük. Şu anda dalında gül 5 lira. Bizler üretici olarak devletimizin nasıl karpuz ve muzda ithalin önüne geçtiyse gülde de ithalin önüne geçmesini istiyoruz. Gülcüler şu anda dışarıda 100 liradan satıyor” dedi.