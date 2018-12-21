Gül: Gülen’in iadesini bekliyoruz

15 Temmuz’u kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gülen’in iadesi konusunda olumlu sonuç beklediklerini belirtti.

Gül “Olması gereken bu. Yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt elebaşının elbette bir hukuk devletine yakışan, yapması gereken o ülkeye iade etmesidir” dedi. Gül, ABD’nin kendisinin yaptığı soruşturmalarda bilgi taleplerinin olduğu kendilerinin de yeni gelişmeleri ilettiklerini aktararak süreci yoğun bir şekilde takip ettiklerini bildirdi. FETÖ elebaşının sınır dışı edilmesi ihtimaline Türkiye’nin nasıl bakacağı yönündeki soru üzerine ise Gül “Türkiye’nin iade talepnamesi var. Dolayısıyla hukuken resmî manada bizim talebimiz, bize verilmesi” şeklinde konuştu.

TRT