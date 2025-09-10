Gül Hoca, Eğitim Çınarımızı Kaybettik

ÖNCEKİ GÜN VEFAT EDEN PROF. DR. GÜL DURMUŞOĞLU KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Önceki gün hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin eski dekanı, Yabancı Diller Yüksekokulu kurucu müdürü ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gül Durmuşoğlu Köse, düzenlenen anma töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Tören, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi C-Blok önünde gerçekleştirildi.

DUYGULU KONUŞMALAR YAPILDI

Anma töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, “Hocamızın ani vefatı hepimizi derinden sarstı, çok üzdü. Gül hoca, üniversitemize uzun yıllar çok büyük katkılar sağladı. Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Yabancı Diller Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü görevlerini üstlendi, sayısız öğrenci yetiştirdi. Kendi bilim alanına da önemli katkılar sağladı. Onun bu katkıları ve izleri, yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla nesilden nesile aktarılacak ve devam edecek. Hocayla bir dönem birlikte çalışma imkanı elde ettim. Gül hocayı güler yüzü, pozitifliği ve yüksek enerjisiyle hatırlıyorum ve öyle hatırlamaya devam edeceğim. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, meslektaşlarımıza, hocanın tüm öğrencilerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hocamızın mekanı cennet olsun” dedi.

EĞİTİM ÇINARINI KAYBETTİK

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken de, “Ben de bir dönem iş arkadaşıydım. Dekandı, güler yüzlü, cana yakındı ve bana ‘evlat’ demesi hala kulaklarımda. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden filizlenen bir eğitim çınarını kaybettik, zamansız oldu. Her ölümün kendine göre bir açıklaması vardır ama Serpil hocamın dediği gibi, hazırlıksız yakalanılan ölümler daha acı verici oluyor. Eminim ki Gül hocam nurlar içinde uyuyacak, mekanı cennet olacak. Kendi adıma hakkımı helal ederek, mekanı cennet olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ BİR DOST VE HOCAYDI

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur İstifçi, Gül hocayla ilk tanıştığı zamanları anlatarak, “Gül hocayla ilk 1984 yılında üniversiteye başladığımda tanışmıştım. O zamandan beri hiç bağlantımız kopmadı; hep hocamdı, daha sonra dostum oldu, arkadaşım oldu. Her zaman buluşur, yemek yer, kahve içerdik. Çok nazik bir insandı, hiç kırıcı bir şeyini görmedim. Okulumuza çok büyük katkıları oldu, Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun” diye belirtti.

UZUN SÜRELİ DOSTLUKLAR ANILDI

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zülal Balpınar ise, “Bir dost, 40 küsur yıllık bir dosta veda etmek o kadar kolay bir şey değil. Eğitim Fakültesi’nin en eskileri ve en kıdemlileriydik. Sonra yavaş yavaş emekli olduk ama Gül ve ben odalarımızdan vazgeçemedik. Fakültemiz de bizi bağrına bastı. Beraber Eğitim Fakültesi’nin değişik aşamalarında, Açıköğretim Fakültesi’nin değişim programlarında bir sürü iş yaptık. Kırk yılı aşkın sürede birbirimize kızdık ama köklü dostluğumuz sayesinde karşılıklı konuşmadan çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadı. Bu kadar uzun süreli dostluğu anlatmak çok zor. Kişiliğini, dostluğunu, akademisyenliğini hepiniz biliyorsunuz. Kardeş gibi olan arkadaşıma veda etmek zor. Nurlarda yatsın ve burada olan herkese bizim arkadaşlığımız gibi güzel dostluklar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Törene; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur İstifçi ve çeşitli sevenleri ile akademik ve idari personel katıldı.