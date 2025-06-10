Gül Onat, Sağlık Durumunu Paylaştı

GÜL ONAT’IN SAĞLIK DURUMU VE SOSYAL MEDYADAKİ YANITLARI

71 yaşındaki Gül Onat, Türk televizyonlarının sevilen simalarından biri. Özellikle “Sihirli Annem” dizisindeki Perihan Peri karakteri ile geniş bir izleyici kitlesinin kalbinde yer etmiş. Onat, “Hayatımda en sevdiğim set” diyerek bu projeyle olan bağını anlatıyor. Ancak, son dönemlerde ekrandan uzak kalma nedenini, pankreas kanseri ile verdiği mücadelesini kamuoyuyla paylaştı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON GELİŞMELER

Gül Onat, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaşadığı zorlukları anlattı. Sağlık durumu hakkında bilgileri Instagram’dan paylaştığı bir video ile duyuran usta oyuncu, “Evimdeyim, Allah’a şükür iyiyim. Tedavim devam ediyor. İnşallah bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkarım” şeklinde açıklamalarda bulundu. Sevenlerine moral vermeye çalışan Onat, kendisi için endişelenenlerin kaygılarını biraz olsun hafifletmeye çalıştı.

OLUMSUZ YORUMLARA TEPKİ

Ancak sosyal medyada hakkında yazılan olumsuz eleştirilere kayıtsız kalmadı. Sağlık durumu üzerinden yapılan kırıcı yorumları eleştiren Onat, “Hasta bir insana böyle ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Aynı zamanda, “Ne kadar acımasız ve mutsuzsunuz bilmiyorum ama bu kadar vicdansız olunması beni çok üzüyor” diyerek sosyal medya kullanıcılarına karşı hissettiklerini ifade etti. Usta sanatçı, sözlerini “Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum. En önemlisi sağlık.” ifadeleriyle sonlandırdı.