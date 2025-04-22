Gülay Işıklar, Cenazesi Ankara’da Uğurlandı

İZMİR’DEKİ TRAJEDİ

Eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar, oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Olay, 20 Nisan tarihinde İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Hacıveli Mahallesi’ndeki bir evden silah sesleri duyulmasının ardından jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kontrol edilen evde, Gülay Işıklar’ın (55) cesedi bulundu.

CENAZE TÖRENLERİ

Yapılan incelemelerin ardından Işıklar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gözaltına alınan çiftin oğlu Can Işıklar’ın (28), annesini yanlışlıkla vurduğunu ifade ettiği öğrenildi. Gülay Işıklar’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı ve Ankara Yenimahalle’de yer alan Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra, Gülay Işıklar gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.