Gülay Işıklar’ın Cenazesi Ankara’ya Gönderildi

CAN IŞIKLAR TARAFINDAN TABANCAYLA VURULDU

İzmir’in Foça ilçesinde, oğlu Can Işıklar tarafından tabancayla vurulan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanvekillerinden 85 yaşındaki Fehmi Işıklar’ın eşi 54 yaşındaki Gülay Işıklar’ın cenazesi, kızı Dijle Işıklar ve aile üyeleri tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Cenazenin yarın Ankara’da toprağa verileceği bilgisi edinildi. Olay, ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleşti.

OĞULUNUN KAZASINDAN SONRAKİ TARTIŞMA

Eski TBMM başkanvekillerinden, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar, evde annesi Gülay Işıklar’a tabancayla açtı. İhbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

CAN IŞIKLAR GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Can Işıklar’ın olaydan önce alkollü araç kullandığı ve eve 1.5 kilometre mesafede bir kaza geçirdiği öğrenildi. İfadesinde, annesiyle bir tartışma yaşandığını, masanın üzerindeki tabancayı almak isterken yaşanan arbede sırasında silahın ateş aldığı ve çıkan kurşunun annesine isabet ettiğini söyledi. Daha sonra, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Işıklar, “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

CENAZE ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Gülay Işıklar’ın cenazesi, kızı Dijle Işıklar ve yakınları tarafından bugün Adli Tıp Kurumu’ndan alındığında gözyaşları döküldü. Cenazenin yarın Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği ifade edildi.

POLİTİKAL HAYATI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa milletvekili olarak seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden ayrılarak Halkın Emek Partisi’nde (HEP) genel başkanlık görevini üstlendi. 1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır Milletvekili seçilmeyi başaran Işıklar, bu dönem TBMM başkanvekilliği yapmış ve aynı zamanda SHP ile CHP’de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.