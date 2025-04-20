Gülay Işıklar, Oğlu Tarafından Vuruldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

İzmir’in Foça ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar’ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu C.I. (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay, sabah saatlerinde Bağarası Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, eski TBMM başkanvekillerinden olan Fehmi Işıklar’ın oğlu C.I., evde bilinmeyen bir nedenle annesi Gülay Işıklar’a silahla ateş etti.

SALDIRI SONRASI GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Silah seslerini duyan komşuların yaptığı ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gülay Işıklar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. C.I.’nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

FEHMİ IŞIKLAR’IN SİYASİ KARİYERİ

Fehmi Işıklar, 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa milletvekili olarak seçildi. 1990 yılında partiden istifa eden Işıklar, Halkın Emek Partisi’nde (HEP) genel başkanlık görevini yürüttü. 1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilen Işıklar, bu süreçte TBMM başkanvekilliği yaptı ve SHP ile CHP’de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.