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“Gülben Ergen, BTF Anaokulunu Açtı”

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ANAYURTTA YENİ BİR ANAOKULU AÇILDI

Yapımını Bridge To Türkiye Fund’ın üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu” ismi verildi. Dernek yetkilileri ile birlikte Şanlıurfa’ya giden Gülben Ergen, okul açılışında çocuklar ve kadınlarla bir araya geldi.

DEPREM BÖLGELERİNE DESTEK

Okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan sanatçı, 6 Şubat depremlerini unutmadıklarını ve bu vesileyle deprem bölgesindeki illere 11 anaokul yapacaklarını belirtti. Okulun inşasında emeği geçen firmalara ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür eden Ergen, “Bugün cumhuriyetimizin 101 yılını kutladığımız bir gün, bu günün de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz” diye ekledi.

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