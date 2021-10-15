Gülben Ergen: Demet Akalın’ın açıklaması beni üzdü

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Demet Akalın’ın kendisine yönelik sözlerini değerlendirdi.

Şarkıcı Gülben Ergen, meslektaşı Demet Akalın’ın kendisi hakkındaki, “Antalya’da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum ama onun gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum” sözlerini değerlendirdi.

Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, önceki akşam Ataşehir’deki bir otelde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu. Çocuklar Gülsün Diye projesiyle, ‘Yılın Eğitime Destek Projesi’ ödülünün sahibi olan Gülben Ergen, törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katıldı.

Kozmetik üzerine yeni bir marka kurduğunu belirten şarkıcı, “İlk kez bir marka ile sizlerin karşısında olacağım. Ama detay vermeyeyim, sürprizi bozulmasın” dedi.

Demet Akalın’ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatılan Gülben Ergen, “Demet’i arayarak, ‘Şaka iki kişinin güldüğü bir şeydir’ dedim. Dernek adına beni üzdü. Ama küslüğümüz söz konusu değil iyi niyetinden şüphem yok çünkü” ifadelerini kullandı.

“BEL AĞRISINDAN DURAMIYORUM”

Gecede sahne alan Demet Akalın, “Bu aralar çok yoğun çalışıyorum bel ağrımdan duramıyorum. Bu aralar biraz frene basacağım” dedi.