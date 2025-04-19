Haberler

Gülben Ergen’in Duygusal Dövmesi İlgi Gördü

DUYGUSAL DÖVME İLE GÜNDEME GELDİ

Magazin camiasında her zaman dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen, bu defa duygusal bir dövme ile gündeme geldi. Son dönem Demet Akalın ile yaşadığı polemiklerle yeniden manşetlere çıkan Ergen, koluna yaptırdığı iki özel tarihi Instagram hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Sanatçı, sosyal medya paylaşımları ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle sık sık gündemde bulunuyor. Ancak bu kez takipçilerinin ilgisini çeken yeni dövmesi oldu. Gülben Ergen’in koluna yazdırdığı tarihler 18 Ocak 2007 ve 22 Haziran 2009, onun hayatındaki en değerli anları simgeliyor. 18 Ocak’ta oğlu Atlas’ı, 22 Haziran’da ise ikizleri Ares ve Güney’i dünyaya getiren Ergen, anneliğin kendisi için taşıdığı anlamı bu dövme ile ölümsüzleştirmiş oldu.

HAYRANLARINDAN ANLAMLI YORUMLAR

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettiren Gülben Ergen’in bu duygusal çıkışı, hayranlarından büyük ilgi gördü. Takipçileri, sanatçının paylaşımının altına “anne yüreği”, “çok anlamlı” ve “ne güzel bir hatırlatma” gibi duygusal yorumlar bıraktı.

ÖNEMLİ

Haberler

Balıkesir’de Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

Balıkesir'de kargo ve vergi bahanesiyle dolandırıcılık yapan 6 kişi, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tutuklandı. Mağdurlar, toplamda 1 milyon 285 bin TL kayıp bildirdi.
Haberler

Sındırgı’da Evde Yangın Çıktı

Sındırgı'da bir evde meydana gelen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.