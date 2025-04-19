Gülben Ergen’in Duygusal Dövmesi İlgi Gördü

DUYGUSAL DÖVME İLE GÜNDEME GELDİ

Magazin camiasında her zaman dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen, bu defa duygusal bir dövme ile gündeme geldi. Son dönem Demet Akalın ile yaşadığı polemiklerle yeniden manşetlere çıkan Ergen, koluna yaptırdığı iki özel tarihi Instagram hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Sanatçı, sosyal medya paylaşımları ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle sık sık gündemde bulunuyor. Ancak bu kez takipçilerinin ilgisini çeken yeni dövmesi oldu. Gülben Ergen’in koluna yazdırdığı tarihler 18 Ocak 2007 ve 22 Haziran 2009, onun hayatındaki en değerli anları simgeliyor. 18 Ocak’ta oğlu Atlas’ı, 22 Haziran’da ise ikizleri Ares ve Güney’i dünyaya getiren Ergen, anneliğin kendisi için taşıdığı anlamı bu dövme ile ölümsüzleştirmiş oldu.

HAYRANLARINDAN ANLAMLI YORUMLAR

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettiren Gülben Ergen’in bu duygusal çıkışı, hayranlarından büyük ilgi gördü. Takipçileri, sanatçının paylaşımının altına “anne yüreği”, “çok anlamlı” ve “ne güzel bir hatırlatma” gibi duygusal yorumlar bıraktı.