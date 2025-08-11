Gülçavuş Köyü Tahliye Edildi. İtfaiye Ekipleri Müdahale Sürüyor

ORMAN YANGINI GÜLÇAVUŞ KÖYÜNE ULAŞTI

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyü ve sahiline sıçradı. Gülçavuş köyünde yaşayanlar, tedbir amacıyla tahliye edilirken, sahildeki bazı yazlıklar ve köydeki evler ile ahırlarda yangın meydana geldi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Hava kararana kadar bir yangın söndürme helikopterinin de çalışmalara destek verdiği öğrenildi.

VALİLİK’TEN TAHLİYE AÇIKLAMASI

Edirne Valiliği, yangının yaşandığı bölgede tahliye çalışmalarının başladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Enez ilçesi Büyükevren köyü civarında bugün saat 19.00 sularında ormanlık alanda meydana gelen yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekiplerimizle birlikte belediyelerimizin ekipleri sevk edilmiştir. Valimiz Yunus Sezer, ilgili kurum yetkilileri ile birlikte, bölgede çalışmaları koordine etmektedir. Yangına havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahaleye devam edilmektedir” ifadesine yer verildi.

ENEZ BELEDİYESİ, YANGINLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Enez Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından yangınla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Açıklamada, “Büyükevren köyü sahilinden başlayıp Gülçavuş köyü bölgesindeki ormanlık alana ilerleyen yangına Orman İşletme ekipleri, Enez Belediyesi ekiplerimiz ve tüm komşu belediyelerimizin desteği ile havadan ve karadan müdahalemiz devam etmektedir. Gülçavuş köyümüzün sahil bölgesi boşaltılıyor” denildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.