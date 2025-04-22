Gülçiçek Kayıp, Kaçırıldığını Aileye Bildirdi

KAYIP GÜLÇİÇEK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Çermik ilçesinin kırsal Alakoç Mahallesi’ndeki evinden 7 Nisan’da servisle okuluna giden Gülçiçek Çiçekdağ, bir daha geri dönmedi. Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi olan Gülçiçek için ailesi, kendi imkanlarıyla kızlarına ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Aile, Gülçiçek’in M.Y. tarafından evlenmek amacıyla kaçırıldığını öğrendiklerini belirterek, bu duruma ilişkin şikayette bulundu.

Video Gönderen Gülçiçek, Kendi İsteğiyle Kaçtığını Söyledi

16 gündür haber alınamayan Gülçiçek Çiçekdağ, başka bir şahıs aracılığıyla ailesine bir video göndererek, kendi isteğiyle kaçtığını bildirdi. Videoda, “Ben Gülçiçek. Bu videoyu ailem ısrarla ölü veya diri olduğumu söyledikleri için çektim. Çok şükür ölü değilim, ailem de bunu çok iyi biliyor. Ben kendi isteğimle kaçtım. Kimse beni zorla kaçırmadı. Hatta kaçma planını ben kafasına soktum. Sırf beni kaçırsın diye kendi yaşımı oldukça büyük söyledim. Zaten ben kaçmasaydım bu sene okul sonunda amcam beni oğluna isteyecekti. Sevdiğim kişiye kaçmayı tercih ettim. Şu an olduğum yerde çok mutluyum. Tek isteğim iki ailenin arasında kavga çıkmadan barışmaları” ifadelerini kullandı.

Ailecek Şikayetçi Olundu

Gülçiçek’in amcası Ali Çiçekdağ ise yeğeni için kaçıranlarla ilgili şikayetçi olduklarını ve şunları belirtti: “İlk günden beri Ş.Y. yerlerini biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Ben ondan da davacıyım. Biz kızımızı istiyoruz. 28 yaşındaki M.Y. kızımızı okuldan kaçırmış. Bir de hiç utanmadan diyor ki ben çocuğumdan endişeliyim. Sen nerede endişelisin, sen neyinden endişelisin? Biz davacıyız. Ondan da Ş.Y.’den de davacıyız. Biz kızımızı istiyoruz. Bizim kızımız daha 14 yaşında. Kızımız daha öğrenci. Gelip okulun kapısında bizim kızımızı kaçırıyor. Yani hiç yalan da konuşmasınlar.”