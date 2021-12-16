Gülçin Ergül taburcu edildi

Bir dönemin sevilen grubu Hepsi’nin solistlerin Gülçin Ergül’ün yaşadığı kaza sonrası kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

İzmir-İstanbul Otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve sonrasında hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu.

Geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül’ün kazada hayatını kaybeden erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı. Tedavisi nedeniyle cenazeye katılamayan Gülçin Ergül hastaneden taburcu edildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ergül’ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi.