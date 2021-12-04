AK Parti kurucu üyelerinden olan Turizm Bakanı ve Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan eski bakan Güldal Akşit için TBMM’de tören düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde düzenlenen törene Akşit’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanları ve eski bakanlar ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Tören’de eden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit’in biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunulduktan sonra Akşit için dua edildi. Tören sonrası Akşit’in yakınları taziyeleri kabul etti.