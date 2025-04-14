Güldane, Kızı Dilek Ve Cuma Kaçtı

KAÇAN ANNE VE NIŞANLI

47 yaşındaki Güldane Şahin’in, engelli kızı Dilek’in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile kaçtığı ve bu ilişkiden hamile olduğuna dair iddialar gündemde. Dilek, annesinin nişanlısı ile birlikte kayıplara karışmasını araştırmak için canlı yayına katıldı. Anne Güldane’nin, ailenin birikmiş parasını da alarak ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

AİLEDEKİ SORUNLAR

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan aile, geçimlerini baba Turan Şahin’in çobanlık yaparak sağlıyor. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki anne Güldane Şahin, engelli kızı Dilek’in nişanlısı Cuma ile tüm birikimlerini alarak evden kaçtı. Güldane’nin hamile olduğu iddiaları da dikkat çekiyor. Cuma’nın, Dilek ile 1 yıldır nişanlı olduğu ve baba Turan evde yokken sürekli evde bulunduğu bildirildi.

BABANIN SUÇLAMALARI

Baba Turan Şahin, Esra Erol programında yaptığı açıklamada, eşinin ve kızının nişanlısının uzun zamandır birlikte olduğunu öne sürdü. Çobanlık nedeniyle sık sık evde bulunamayan baba, bu süreçte evde uygunsuz durumların yaşandığını öğrendi. Annesinin, nişanlısı ile telefon görüşmelerinin arttığını ve zaman zaman aynı evde kaldıklarını söyledi. Dilek ise, hem annesi hem de nişanlısı tarafından şiddete uğradığını ve yaşananları babasına anlatma durumunda tehdit edildiğini ifade etti. Ayrıca evde yaşayan 16 yaşındaki başka bir çocuğun da bu ilişkiye tanık olduğu iddia ediliyor. Güldane Şahin ise, “Kızım konuşamadığı için nişanlısıyla ben iletişim kuruyordum” diyerek iddiaları reddetti.