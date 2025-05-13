Gülden Coni Bıçaklanarak Öldürüldü

CİNAYETİN DETAYLARI

Edirne’de, 15 yaşındaki Gülden Coni’nin eski sevgilisi tarafından 30 kez bıçaklanarak öldürülmesi dikkat çekici bir olay olarak kaydedildi. İddianameye göre, Gülden Coni’nin cinayetinde üç bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğu bildiriliyor. 5 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen bu kan dondurucu cinayet, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen bir iddianame ile ortaya kondu.

CİNAYET SONRASINDA YAŞANANLAR

Cinayetin ardından E.A’nın olay yerinden kaçarken Gülden’in cep telefonunu alarak gittiği ve eve döndüğünde kıyafetlerini değiştirip çalıştığı kuaföre yöneldiği belirtildi. İddianamede, E.A’nın cinayeti arkadaşlarına anlattığı ve olayın ihbar edilmesiyle gözler önüne serildiği ifade ediliyor. Zanlının, hapse gireceği ve cezaevinde koğuş ağası olmayı planladığına dair yazışmaları da iddianamede yer almakta. Arkadaşlarıyla yaptığı yazışmalarda, “Paran var mı?” şeklinde gelen cevaplar dikkat çekiyor.

E.A, cinayet sonrası tutuklanarak “çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlaması ile karşı karşıya kalıyor. İddianamede, zanlının bu suçtan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Bu süreç, toplumu derin bir üzüntü ve tartışma içinde bırakırken, olayın detayları dikkatle takip ediliyor.