Gülden Karaböcek Konserini Unutamıyor

GÜLDEN KARABÖCEK’İN BURSA PERFORMANSI

Türk Halk Müziği sanatçısı Gülden Karaböcek, Bursa’da bir eğlence mekanında sahne aldı. DHA mikrofonuna verdiği röportajda, 1983 yılında Londra’da gerçekleşen bir konserini unutamadığını belirtti. Karaböcek, “Konser alanına giderken, yolda büyük bir kalabalık vardı. Adeta izdiham yaşanıyordu. Bomba ihbarı olduğunu düşündük” dedi. Kalabalığın sebebini merak ederek görevlilere sorduklarında, “Türk sanatçının konseri var, o yüzden bu kalabalık” şeklinde yanıt aldıklarını ifade etti. Bu anıyı her zaman hatırladığını aktardı.

ÜÇ SAAT SÜRENLİ PERFORMANS

Gülden Karaböcek, menajerliğini kızı Nur Düzgit’in üstlendiği etkinlikte, sahnede toplamda 3 saat kaldı. Unutulmaz şarkılarını Bursalı hayranları için seslendirdi ve sahneye kızıyla birlikte çıktı. Performansının ardından DHA mikrofonuna konuşan sanatçı, Bursa’yı çok sevdiğini ve daha önce de birçok kez sahne aldığını dile getirdi. Genç meslektaşlarını desteklediğini söyleyen Karaböcek, “Herkes kendi tarzında, gayretle, güzel emekler ortaya koyuyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

DİLEK TAŞI’ ŞARKISI HAKKINDA

Gülden Karaböcek, kariyerinin dönüm noktasının, 1978 yılında çekilen ‘Dilek Taşı’ filmiyle ilgili şarkı olduğunu belirtti. “Film müziği olarak yapılan bu parça, tüm Türkiye’yi salladı. Bu şarkı hayatımın dönüm noktası oldu. Şarkılarımın içinde en çok bu parçamı seslendirmekten keyif alıyorum” dedi. Ayrıca, meslek yaşamındaki sayısız konserine rağmen, yine 1983 yılında London Palladium’daki konserini aklından çıkaramadığını vurgulayarak, o kalabalıkla ilgili hissettiklerini yeniden paylaştı.