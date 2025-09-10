Gülden Özel’in Cenazesi Defnedildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Gülden Özel’in cenazesi toprağa verildi. 58 yaşında yaşamını yitiren Özel için Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar arasında AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel’in ailesi, yakınları ve meslektaşları yer aldı. Özel’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

ÖZGEÇMİŞİ VE MESLEK HAYATI

TRT ekranlarının ve radyolarının önemli isimleri arasında bulunan Gülden Özel, çok sayıda programa imza atmış ve uzun yıllar haber spikerliği yapmıştır. 1967 yılında Antakya’da dünyaya gelen Özel, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. TRT’nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu’nda göreve başlayan Özel, daha sonra TRT Ankara Televizyonu’na geçerek “Akşama Doğru”, “Gide Gide GAP”, “Gündem”, “45 Dakika” ve “Kahve Molası” gibi çok sayıda programda sunuculuk yaptı. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlenen Özel, bu süre zarfında TRT 2 Ana Haber Bülteni ve TRT 1 Sabah Haberleri’ni sundu.

EĞİTİM VERDİĞİ YENİ SPİKERLER

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi olan Gülden Özel, meslek hayatı boyunca yeni spikerlerin yetiştirilmesine de büyük katkıda bulundu. Verdiği eğitimlerle birçok yeni yüzün televizyon ekranlarına çıkmasına yardımcı oldu.