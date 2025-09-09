Gülden Özel Vefat Etti, Derin Üzüntü

GÜLDEN ÖZEL’İN VEFATI HAYRANLARINI ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Yıllarca TRT ekranlarının ve radyolarının unutulmaz sesi olan Gülden Özel hakkında gelen son bilgiler, hayranlarını derin bir kaygıya sürükledi. Pek çok izleyici ve dinleyici “Gülden Özel vefat mı etti?”, “Neden uzun süredir ortalarda yok?” gibi soruların cevabını ararken, sosyal medyada yayılan iddialar kafa karıştırdı. Konuyla ilgili detaylar, haberin devamında yer alıyor.

DİPLOMASİDEN MİKROFON BAŞINA

1967 yılında Antakya’da dünyaya gelen Gülden Özel, Türkçeye ve etkili iletişime duyduğu ilgiyle dikkat çekti. Bu tutku, onu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yönlendirdi. Ancak onun kariyeri, diplomatik alanlardan çok mikrofon başında şekillenecekti. Üniversiteyi başarıyla tamamladıktan sonra TRT’nin açtığı spikerlik sınavını kazandı ve ilk görev yeri olarak Ankara Radyosu’nda çalışmaya başladı. Kısa sürede sesiyle dinleyicilerin gönlünde yer edinen Özel, ekranlarda da dikkat çekerek TRT’nin en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

BİR DÖNEMİN İZİ

Gülden Özel, haber bültenlerinden özel yayınlara, seçim programlarından anma törenlerine kadar birçok önemli yayında yer aldı. Ancak üzülerek belirtelim ki, Türk televizyon ve radyo tarihinin unutulmaz simgelerinden biri aramızdan ayrıldı. Gülden Özel’in hayatına veda etmesi, hem medya camiasında hem de yıllar boyu onu severek izleyen ve dinleyen milyonlarca vatandaşta derin bir hüzün yarattı.

SON DÖNEMİN SESSİZLİĞİ

Yıllarca TRT ekranlarının seslendiren isimlerinden biri olan Gülden Özel, hayatının son döneminde derin bir sessizliğe gömüldü. Ekranlardan ve kamuoyundan uzak geçen bu süreç, aslında zorlu bir mücadelenin habercisiydi. Uzun yıllardır kanser ile mücadelesi süren Özel, 58 yaşında hayata veda etti. Daha söylenecek çok sözü, aktarılacak nice haberi ve yetiştireceği yeni kuşaklar vardı. Ancak hayat yolculuğu ne yazık ki yarım kaldı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Gülden Özel, Türkiye’nin dört bir yanındaki izleyici ve dinleyiciler için sadece bir spiker değil, aynı zamanda güvenin, sadeliğin ve duruluğun simgesi olarak biliniyordu. Türkçeyi büyük bir özenle kullanan ve haberi hakkıyla anlatan bir ses olarak tanınıyordu. Özel’in cenazesi, 10 Eylül Çarşamba günü, Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.