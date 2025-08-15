Gülderen Şelalesi, Doğa Severler İçin Cazibe

GÜLDERE ŞELALESİ’NE GİDEN YOL

İlçeye 7 kilometre mesafede bulunan Gülderen Şelalesi, debisi yükselen deredeki suyun doğal aşınma sonucunda meydana gelen basamak şeklindeki taşlardan aşağıya düşmesiyle göz alıcı bir görüntü sunuyor. Farklı yeşil tonlarını barındıran ve ağaçların arasında saklanan bu şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için cazibe merkezi oluyor. Ziyaretçilere, kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir atmosfer sunan şelaleye, yol boyunca gelirken zengin çay bahçeleri arasından geçmek gerekiyor.

YEREL LEZZETLERİN KEŞFİ

Yaz aylarında bölgede artan nemli ve sıcak havadan bunalanlar için serinlemek amacıyla tercih edilen şelale, ayrıca fotoğraf ve dron tutkunları için de eşsiz bir doğal ortam sunuyor. Karadeniz’in keşif meraklısı doğaseverlerinin rotasında yer alan bu alan, gelenlerin yöreye özgü lezzetleri tatma imkanı bulduğu bir durak haline geliyor. Doğal basamakların bulunduğu bu alanda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler, serin suların tadını çıkararak yürüyüş yapma fırsatı buluyor. Şelale, bulunduğu ilçeye önemli bir turizm katkısı sağlıyor.

TEKRAR GELME İSTEĞİ

Turizmci Özcan Zengin, ziyaretçilerin derede uzun saatler geçirdiklerini ifade ederek, “6 yıldır burayı işletiyor, insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle bir hizmet vermenin zorlukları da güzel yanları da var; tanıdığımız çok güzel insanlarla sohbet edebiliyoruz. Güzel insanlarla tanıştığım için mutluyum. Misafirlerimizin bir kere gelmesi yeterli, ilerleyen zamanlarda yine gelmek istiyorlar. Geliyorlar, ayaklarını suya sokuyorlar. Saatlerce zaman geçiriyorlar. Yeter ki gelsin görsünler. Salmata Deresi içerisinde 200 metre bir alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. İnsanlar da hoşnut oluyor. Yerli ve yabancı turistler geliyor. Günün sonunda herkes mutlu ayrılıyor. Yazları ve kışları açığız. Hafta sonları daha yoğunuz. Kafa dinlemek için bire bir yer” diyor.

EŞSİZ BİR DENEYİM

Şelaleyi ziyaret eden Muhammet İleri, bu bölgenin hafta sonlarını değerlendirmek için harika bir seçenek olduğunu belirtirken, “Yıllar önce gelmiştik. Güzel bir yer. Daha sakinken keşfetmiştik, şimdi biraz daha kalabalık. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Hem şehrin sıcaklığından hem de iş yoğunluğundan kaçıp buraya gelmek iyi oluyor. Trabzon’da genellikle köy içlerinde bu tarz yerler var ama bu kadar eşsiz bir yer çok nadir bulunur. Hatta Trabzon’da hafta sonlarını değerlendirebileceğimiz en güzel yer burası” diye vurguluyor.

SAKİN BİR KAÇIŞ NOKTASI

Derede stres attığını söyleyen Nafiye İleri, “Çok sakin bir yer, eşimle fırsat buldukça gelip stres atıyoruz. Bizim için güzel oluyor. Ayaklarımız suya sokup çay içiyoruz. Burası, kafa dinlemek için çok güzel bir yer” şeklinde konuşuyor.

DOĞADA HUZUR BULMAK

Şelaleyi sosyal medyadan keşfeden Tayfur Pamuk, “Şehrin stresinden uzaklaşıp, doğanın içine geldik. Huzurluyuz, buna ihtiyacımız varmış. Eşim sağ olsun sosyal medyadan görmüş, kalkıp geldik. Bizim için de değişiklik oldu. İşletmedeki insanlar naif ve kibar. Güler yüzlü esnaf ve doğa bir arada” diyor.

HAVASIYLA ÖNE ÇIKAN BİR MEKAN

Hatice Gülce Pamuk ise “Eşime, böyle bir yerin olduğunu söyledik. Geldik, soğuk suya ayaklarımızı sokuyoruz. Gayet de güzel bir yer. Merkez çok sıcak, buranın havası bir başka. Böyle bir yer görünce hemen geldik” diyerek doğaseverlerin şelaleyi mutlaka ziyaret etmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.