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Güldür Güldür Show Bu Akşam Neden Yok?

GÜLDÜR GÜLDÜR NEDEN YOK?

Show TV’nin popüler yapımlarından biri olan Güldür Güldür, yine izleyicilerin merak ettiği bir konu ile gündeme geldi. “Güldür Güldür neden yok?” sorusu yanıtsız kalmadı. Ayrıca, “Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?” gibi sorular da sıkça araştırılıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Program, Ali Sunal’ın moderatörlüğünde birçok ünlü ismin yer aldığı bir eğlence şovu olarak biliniyor. Şovda Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener gibi isimler performans sergiliyor. Normalde her Pazartesi izleyiciyle buluşan Güldür Güldür Show, bu hafta Ramazan Bayramı sebebiyle ekranlarda yer almayacak.

BU AKŞAM GÜLDÜR GÜLDÜR YAYINDA MI?

31 Mart Ramazan Bayramı’na denk gelen tarihte Güldür Güldür Show’un yeni bölümü yayınlanmayacak. Dolayısıyla bu akşam programı izlemek isteyenler, yeni bölümün olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayabilir.

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