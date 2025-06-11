Gülen Gözler’de Fikret’i Gülşen Bubikoğlu Canlandırıyor

GÜLEN GÖZLER FİLMİNDEKİ FİKRET ROLÜ

“Gülen Gözler” adlı yapımda, Şener Şen’in canlandırdığı Vecihi karakterinin aşık olduğu Fikret rolünü üstlenen oyuncu merak ediliyor. Bu sorunun cevabı, “Güven Bana” yarışmasında sıkça gündeme geliyor. Peki, “Gülen Gözler” filminde Vecihi’nin âşık olduğu Fikret’i kim canlandırıyor?

FİKRET ROLÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCU

Cevabı ise Gülşen Bubikoğlu. Diğer seçenekler arasında Ayşen Gruda, Müjde Ar ve Itır Esen yer almakta. Fakat doğru yanıt kesinlikle Gülşen Bubikoğlu.