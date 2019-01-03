Gülen’in iadesi için ABD heyeti geldi

Fethullah Gülen'in iadesini görüşmek üzere ABD'den Ankara'ya heyet geldi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın elebaşı Fethullah Gülen’in iadesini görüşmek üzere ABD’den heyet geldi.

FBI yetkililerinin de yer aldığı ABD heyeti ile yapılacak toplantının ana gündemi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi.

Ankara’da bugün Fethullah Gülen’in iadesi konusunda önemli bir toplantı yapılacak.

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nden bir heyet başkentte temaslarda bulunacak.

Heyetin Ankara’da temasları iki gün sürecek. Görüşmede taraflar, Türkiye’nin sunduğu yeni FETÖ delilleri üzerinden katedilen mesafeyi değerlendirecek.

Heyet, Amerika Birleşik Devletleri’nde FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da Türk yetkililere bilgi verecek.