Gülen’in iadesi için heyet geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Gülen’in iadesi konusunda bir heyetin Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Yargıdaki iş yüküne değinen Gül, “1 Ocak itibarıyla ticari davalarda da ara buluculuğu gündeme getiriyoruz. Yaklaşık 200 bin dosya mahkemeye gelmeden taraflar masaya oturacak. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin ”Yakın zamanda ABD’li savcılar, yetkililer, Türkiye’ye gelecek. Önümüzdeki ay itibariyle, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu” ifadesini kullandı.

CNN Türk yayınına konuk olan Bakan Gül, ABD’de konuya ilişkin bir soruşturma yürütüldüğünü de hatırlatarak, “Hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir. Bu konu ile ilgili önemli bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz” dedi.

“HEPSİNİ TEMİZLEDİK, BU KADAR’ DİYE BİR REHAVETE KAPILAMAYIZ”

“FETÖ’nün siyasi uzantılarına yeterince dokunulamadığı gibi bir değerlendirmeler yapılıyor. Kritik yerlerde hala çok sayıda FETÖ mensubunun olduğu gibi bir izleniminiz var mı? Siyasete yeterince dokunulmadığı eleştirilerine hak verir misiniz?” sorusu üzerine Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

“17-25’ten sonra yargı kullanarak darbe yapma girişiminden sonra AK Parti bu konudaki tüm kriterleri masaya yatırdı. Parti içinde hangi düzeyde olursa olsun bu örgütle ilişiği olan herkesi tasfiye etti. Belediye başkanı, milletvekili yapmadı. Bunlara bulaşmış kim varsa bunun hesabını yargı önünde veriyor. Her siyaset kurumunun kendi içinde FETÖ’ye bulaşmış kişileri tasfiye etmesi lazım. Elbette bu örgüt yapısı itibarıyla kripto bir örgüt. Gizlilik esas, her türlü kılığa girerek yeri geliyor Marksist, yeri geliyor muhafazakar, yeri geliyor seküler görünümlü ama baktığınızda bu örgütün bir üyesi. Bu örgütün kripto özelliği sebebiyle ‘Biz hepsini temizledik. Siyaset kurumunda, devlet kurumunda tüm FETÖ’cüler bunlardır’ diye bir rehavete kapılamayız. Çünkü örgütün kendisi takiye üzerine kurulmuş.”

Adalet Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi önemli kurumlara sızma girişiminin FETÖ’nün temel yaklaşımı olduğunu belirten Gül, “(Avukat tutmayın, hakim, savcı tutun) diye yetiştirilen bir örgüt. 4 bin hakim, savcı ihraç edildi. HSYK’nın titiz soruşturmaları devam ediyor. ‘Hepsini temizledik, bu kadar’ diye bir rehavete kapılamayız.” dedi.

Bakan Gül, “Mor Beyin” olayına değinerek, “FETÖ ile irtibatı olmasa bile bir şekilde bulaştırıp, onları suçlu şeklinde ortaya çıkarınca, toplumda FETÖ yargılamalarına da güven azalıyordu. Yargı makamları büyük bir titizlikle, FETÖ’nün amaçlarını da ellerinden alacak şekilde gerçek suçluları ortaya çıkarmış, masumları da ayıklamıştır. Masum hiç kimse haksız yere ceza almamalı ama hiç kimse de hak ettiği cezadan kurtulmamalı.” diye konuştu.

Yargıya güvenin artması için yapılan çalışmaları anlatan Gül, “Daha önce yaşadığımız kötü örnekler, özellikle FETÖ’nün yargıyı ele geçirecek bir kudret olarak görme yaklaşımının sonuçları yargıya güveni azalttı. FETÖ’nün tasfiyesinden sonra yeni bir inşa dönemine girilmesiyle yargıya güvenin artacağına inanıyoruz.” dedi.

“120 BİN DAVA ARA BULUCUYLA SONUÇLANDI”

Yargıdaki iş yüküne değinen Bakan Gül, yaklaşık 11 milyon ceza hukuk dosyasının bir yılda hakim ve savcıların önünden geçtiğini, bu dosyaya 21 bin hakim ve savcının baktığını ifade etti.

Bu iş yükü fazlalığından dolayı da yargıya güvenin azaldığını belirten Gül, şunları kaydetti:

“Bir sene sonraya duruşma günü alındığınız bir yerde karar ne zaman çıkacak? Bu konuda sayı itibarıyla önemli mesafeler aldık. Yargıya intikal eden dosyayı azaltmak önemli bir strateji. Nasıl olacak peki? Mahkeme dışı yollarla, ara buluculuk, uzlaşma yolları. Ara buluculuk uygulamasıyla bazı konuların yargıya gelmeden anlaşılması yolununda önemli adımlar attık. İş davalarında 120 bin dava açılmadan iki tarafın anlaşmasıyla sonuçlandı. Yüzde 60 dosya dava açılmadan anlaşmayla sonuçlandı.

TRT