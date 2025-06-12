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Güler, BAE’li Bakan ile görüştü

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RESMİ TEMASLAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) resmi temaslarını devam ettiriyor. Bakan Güler, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

SAVUNMA ALANINDA İKİLİ İLİŞKİLER

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki savunma alanındaki ikili ilişkiler detaylı biçimde ele alındı. Ayrıca, bölgesel güvenlik konuları üzerinde de kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için karşılıklı bir irade ortaya koydu.

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