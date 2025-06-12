Gündem

Güler, BAE’li Mevkidaşıyla Görüştü

guler-bae-li-mevkidasiyla-gorustu

BAKAN GÜLER’İN BAE ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) diplomatik görüşmeler yapıyor. Bakan Güler, burada BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki savunma alanındaki ikili ilişkiler detaylı bir şekilde ele alındı. Taraflar, bölgesel güvenlik meseleleri üzerine de kapsamlı tartışmalar gerçekleştirdi. İki ülke, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyan etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon: 10 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenlerinin sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddia edildi. 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.
Gündem

Boeing Hisseleri Sert Düştü!

Hindistan'daki uçak kazası sonrasında, New York Borsası'nda Boeing hisseleri açılış öncesi yüzde 6 düştü ve firmanın piyasa değeri 10 milyar dolar azaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.