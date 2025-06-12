Güler, BAE’li Mevkidaşıyla Görüştü

BAKAN GÜLER’İN BAE ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) diplomatik görüşmeler yapıyor. Bakan Güler, burada BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki savunma alanındaki ikili ilişkiler detaylı bir şekilde ele alındı. Taraflar, bölgesel güvenlik meseleleri üzerine de kapsamlı tartışmalar gerçekleştirdi. İki ülke, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyan etti.