Güler Erdoğan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

KOSOVA AVRUPA GÜZELİ TRAFİK KAZASINA KURBAN GİTTİ

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Giresun’a giden 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, üst geçitten geçerken yola düştü. Genç kadının üzerinden bir otomobil geçti ve olay yerinde hayatını kaybetti. Güler Erdoğan’ın alkollü olduğu iddiaları olayın ardından ortaya atıldı. Genç mankenin ölümü birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Güler Erdoğan’ın arkadaşı Berna Varkal Bistamioğlu, sosyal medya üzerinden genç mankenle Beşiktaş tribünündeki fotoğraflarını paylaştı. Bistamioğlu, “Tribünde 1 eksik cennette 1 fazlayız. Mekanın cennet olsun güzel kalplim gülerim…” ifadelerini kullandı.