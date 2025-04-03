Haberler

Güler Erdoğan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

KOSOVA AVRUPA GÜZELİ TRAFİK KAZASINA KURBAN GİTTİ

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Giresun’a giden 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, üst geçitten geçerken yola düştü. Genç kadının üzerinden bir otomobil geçti ve olay yerinde hayatını kaybetti. Güler Erdoğan’ın alkollü olduğu iddiaları olayın ardından ortaya atıldı. Genç mankenin ölümü birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Güler Erdoğan’ın arkadaşı Berna Varkal Bistamioğlu, sosyal medya üzerinden genç mankenle Beşiktaş tribünündeki fotoğraflarını paylaştı. Bistamioğlu, “Tribünde 1 eksik cennette 1 fazlayız. Mekanın cennet olsun güzel kalplim gülerim…” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Van Osb: Siyaset Üstü Üretim ve Ticaret

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, üretim ve ticaretin siyasi mücadelelere alet edilmemesi gerektiğini belirtti ve bu tür politik müdahaleleri reddetti.
Haberler

Bakan Göktaş Almanya’da Türk Altızlarla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Berlin'de Türk altızları ziyaret ederek, çocuklarla samimi bir şekilde sohbet etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.