Güler, Önder’i hastanede ziyaret etti

SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİSİ GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin devam ettiği Şişli’deki hastaneyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına bilgi veren Güler, hastanede hem DEM Parti milletvekilleri hem de aile üyeleriyle bir araya geldiğini bildirdi. Önder’e acil şifalar dileyerek, “İnşallah tez zamanda iyileşir ve Meclis’te bizim aramıza dönerler. Duamız o şekilde.” dedi. Güler, Önder’in sağlık durumunun iyiye gitmeye başladığını belirterek, “Büyük bir rahatsızlık ama herkes umudunu koruyor. İlk günden daha iyi bir seviyeye gelmesini en azından memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

RİSK DURUMU VE DUA ÇAĞRISI

Güler, risk durumu ve 5 günlük bekleme süresinin önemine dikkat çekti ve “Dua edeceğiz, bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu. Önder’in evladının ve kızının da ifade ettiği gibi dirençli bir insan olduğunu kaydeden Güler, “İnşallah bu badireyi de bu sıkıntıyı da atlatacaktır.” dedi. Sağlık durumu hakkında birçok insanın endişe taşıdığını ve dua ettiğini belirten Güler, “Taşıdığı misyon ve toplumda oluşturduğu güzel anılar var. Herkes o şekilde Sırrı Bey’i hatırlıyor ve dua ediyor.” diye ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TAKİBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastane sürecini nasıl takip ettiğine dair bir soruya Güler, “Gün içerisinde evet sürekli takip ediliyor.” yanıtını verdi. Sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarıyla irtibatın sürdüğünü belirten Güler, “Biliyorsunuz, Halit Yerebakan hocamız çok önemli bir kalp cerrahı. Onun üzerinden sürekli takip ediliyor.” dedi. Güler, ülkenin tüm imkanlarıyla birlikte gerekli desteği sağladıklarını ancak duaya da büyük bir ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.