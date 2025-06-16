Güler Rümeysa Akkuş, Edebiyatını Braille ile Yazıyor

BAŞARI HİKAYESİ: GÖRME ENGELLİ YAZAR

Doğuştan görme engelli olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güler Rümeysa Akkuş, Braille alfabesiyle yazdığı hikayeler, denemeler ve şiirlerle kendine yeni bir dünya yaratıyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Akkuş, çocukluğunda annesi ve ağabeylerinin okuduğu hikayelerle büyüyerek kitap sevgisini aşılamış. 7 yaşında Braille alfabesini öğrenen Akkuş, saatlerce kitap okuyarak edebiyatla arasındaki bağı güçlendiriyor. Ortaokulda öğretmeninin desteğiyle yazmaya başladığı deneme ve hikayeyle karanlık dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.

KİTAPLARLA İLERLEYEN BİR YOLCULUK

Akkuş, bugüne kadar 20 deneme, 16 hikaye ve 14 şiir yazarak, yazdıklarını kitap haline getirip özellikle görme engelli bireyler için erişilebilir içerikler üretmeyi hedefliyor. Gün boyunca kütüphanede kitap okuyarak ve yazılar yazarak vakit geçirdiğini belirten Akkuş, hiçbir zaman engelini bir engel olarak görmediğini ifade ediyor: “Tamamen görme engelli olarak doğdum. Ailem ve çevremdeki insanlar bu engeli bana hiçbir zaman hissettirmediler. Ben de hep engelimin bir şeylere engel olmayacağını ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünerek büyüdüm.”

Gelecekte yazarlık atölyesi açarak görme engelli bireylere yardım etme amacı güden Akkuş, Braille alfabesini öğrendikten sonra yazmayı bırakmadığını aktarırken, “Öğretmenimin desteğiyle bir şeyler yazmaya başladım. Boş zamanlarımı kitap okuyarak değerlendiriyorum.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Kitap okuma aşkının oldukça erken yaşlarda başladığını ve bu süreçte annesinin çok büyük destek sağladığını ifade eden Akkuş, “Ben de kitap okurken zevk alıyorum ve mutlu hissediyorum.” diyerek hislerini paylaşıyor.

İLHAM VERİCİ BİR MESAJ

Akkuş, engelli bireylere pes etmemelerini tavsiye ederek, annesinin ona küçükken okuduğu “Ağustos Böceği ile Karınca” hikayesinin kitabına olan sevgisini ateşlediğini belirtiyor. Çocuk yaşlarda yaşadığı zorluklara rağmen annesinin kendisine cesaret vermesi sayesinde yazmaya devam ettiğini söyleyen Akkuş, “İnsan sevdiği bir şeyi yaparken zevk alır. Ben de kitap okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.” şeklinde sözlerini tamamlıyor.