Güler Sabancı Başkanlığı Bırakıyor Mu?

ÇARPICI İDDİA GÜNDEME GELDİ

Türkiye iş dünyasının en saygın ve etkili isimlerinden biri olan Güler Sabancı hakkında ilgi çekici bir gelişme yaşandı. Uzun bir süre boyunca Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Güler Sabancı’nın görevden ayrılacağına dair çıkan haberler, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bu durum, hem Sabancı Holding hissedarları hem de kamuoyunun “Güler Sabancı gerçekten görevden ayrılıyor mu?” sorusunu sormasına neden oldu. Peki, Güler Sabancı Sabancı Holding’deki görevini bırakıyor mu? Onun yerine kim gelecek? İşte detaylar…

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan resmi açıklamalara göre, Güler Sabancı 21 yıl süren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 27 Mart 2025’te düzenlenecek olağan genel kurulda devredecek. 2004 yılında merhum Sakıp Sabancı’nın vefatından sonra bu göreve getirilen Güler Sabancı, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde Sabancı Topluluğu’nu güçlü bir konuma taşımak için önemli kararlar almıştı. Güler Sabancı, görevinden ayrılacağını kamuoyuyla şu sözlerle paylaştı: “Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum.”

YENİ YÖNETİM İÇİN ADAY

Güler Sabancı’nın yerine getirilecek olan isim hakkında konuşulan bilgilere dayanarak, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hayri Çulhacı’nın ismi öne çıkıyor. Sabancı Topluluğu’nda 35 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Çulhacı, şu an Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ancak, Güler Sabancı görevinden ayrılmasına rağmen aktif rollerine devam edecek.