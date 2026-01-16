Gülermak’ın ENR 2025 Başarısı: Dünya Sıralamasında 9’uncu Sıra

gulermak-in-enr-2025-basarisi-dunya-siralamasinda-9-uncu-sira

KÜRESEL İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BAŞARI

Küresel inşaat sektörünün önde gelen yayınlarından Engineering News Record’un (ENR) derlediği “Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri 2025” listesi, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. için önemli bir başarı sağladı. Şirket, Mass Transit & Rail (Toplu Ulaşım ve Raylı Sistemler) kategorisinde küresel sıralamada 9. sıraya yükseldi.

DÜNYA SIRALAMASINDA 4 BASAMAK YÜKSELİŞ

ENR’nin 2024 listesinde 13. sırada yer alan Gülermak, 2025 listesinde 4 basamak birden yükselerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu başarı, şirketin Avrupa’daki sıralamasında 5. ve Türkiye’deki sıralamasında ise 1. olmasını sağladı.

8 ÜLKEDE 110’DAN FAZLA PROJE

Gülermak, hem yurt içi hem de yurt dışında gerçekleştirdiği büyük ölçekli altyapı ve üstyapı projeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkede ulaşım ve altyapı projeleri gerçekleştirdi. Son 10 yıl içerisinde, 110’dan fazla projeyi başarıyla tamamladı.

1.600 KİLOMETRE DEMİRYOLU, 400 KİLOMETRE TÜNEL

Dünya genelinde yaklaşık 400 kilometre tünel ve 120 yeraltı metro istasyonu inşa eden Gülermak, yaklaşık 1.600 kilometre demiryolu ve yüksek hızlı tren (YHT) hattı projelerini de hayata geçirdi. Ayrıca, 60’a yakın köstebek tünel delme makinesinin kullanım ve yönetimini başarıyla yürütüyor.

GELİRİN YÜZDE 76’SINI YURT DIŞINDAN ELDE ETTİ

Gülermak, 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 76’sını yurtdışı projelerinden kazandı. Şirket, farklı coğrafyalarda yüksek teknik standartlar ve sürdürülebilir yaklaşımla yürüttüğü projelerle, küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

YENİ PAZARLARDA BÜYÜME HEDEFİ

Raylı sistemler ve toplu ulaşım başta olmak üzere mühendislik açısından zorlu projelere odaklanan Gülermak, güçlü teknik altyapısı ve uluslararası deneyimi ile yeni pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefliyor.

