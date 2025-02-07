Gülhan Esen İçin Adalet Bekleniyor: Dava Ertelendi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 16 Mart tarihinde sabah saat 07.00 civarında, Darıca ilçesinde, Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak’ta yaşandı. İşe gitmek üzere evden çıkan Gülhan Esen, 7 aylık evli olmasına rağmen eski erkek arkadaşı Muhammed Tarhan tarafından silahla vuruldu.

GÜLHAN ESEN’İN HASTANEYE KALDIRILMASI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Gülhan Esen, hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Tarhan, olayın ardından altı gün boyunca saklandığı kömürlükte yakalandı. Halihazırda tutuklanan Tarhan hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

DAVA SÜRECİ VE GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER

Davanın ilk duruşmasında Tarhan, Gülhan Esen’in evlenmesini “kabullenemediğini” ifade etti. Bugün gerçekleşen davanın ikinci duruşmasında ise Gebze Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme raporlarındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı nisan ayına erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.