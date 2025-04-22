Gülistan Doku Dosyası Yeniden İnceleniyor

GÜLISTAN DOKU’NUN DOSYASI YENİDEN ELE ALINDI

Tunceli’de beş yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) dosyası, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun kente atanmasıyla tekrar gözden geçiriliyor. Bu süreçte, özel bir ekip kurularak önemli delillerin yeniden incelenmesine başlandı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında, Doku’nun bir minibüse bindiği tespit edildi. Ancak Doku’nun nerede indiği belirlenemedi. Araştırmaların sonunda, Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDI

Dönemin valisi Tuncay Sonel’in koordinasyonunda, Uzunçayır Baraj Gölü’nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, çeşitli büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik bir ekip, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle Doku’yu bulmak için arama yaptı. Ancak hiçbir ize rastlanamaması sonucu arama çalışmaları sonlandırıldı.

ANTALYA’DA YAKALANAN ŞÜPHELİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen Rusya doğumlu erkek arkadaşı Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve yurt dışı yasağı konuldu. İlk sorgusu sırasında avukat talep etmeyen Zeinal A., sorgu sırasında avukatla görüşmek istediğini belirtti. Ayrıca, Gülistan Doku ile ilgili gizli bilgileri sosyal medyadan paylaşan Zeinal A.’nın babası E.Y.’ye dava açıldı ve mahkeme tarafından 2,5 yıl hapse mahkum edildi.

OTOMOBİL DİĞER DELİLLERİ GÜNDEN GÜNE PAYLAŞMAKTA

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan incelemelerde, E.Y.’nin 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında olumlu ifadeler verdiği belirlendi. Tunceli Valiliği’nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı, Zeinal A.’nın babası E.Y.’yi polislik mesleğinden ihraç etti. Ayrıca, Doku dosyasındaki baş şüpheli Zeinal A.’ya ait olan ve olaydan bir gün önce Doku’nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak tarihinde il dışına götürüldüğü ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıktı.

DELİLLER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Ebru Cansu, göreve başladığı andan itibaren Gülistan Doku dosyasını detaylı şekilde inceledi. Soruşturmayı sıfırdan ele alan Başsavcı Cansu’nun talimatıyla özel ekip oluşturuldu ve dosyadaki deliller üzerinde yeniden inceleme çalışmaları sürdürülüyor.