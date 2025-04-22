Gülistan Doku Dosyası Yeniden İnceleniyor

GÜLISTAN DOKU’NUN DOSYASI YENİDEN ELE ALINDI

Tunceli’de 5 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyası, yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile tekrar gündeme geldi. Bu kapsamda oluşturulan özel ekip, dosyadaki delilleri yeniden incelemeye başladı.

KAYIP HABERİ ve İLK ARAŞTIRMALAR

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan çıkmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak’ta durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Yürütülen araştırmalarda, Doku’nun yol güzergahında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında bir minibüse bindiği tespit edildi, ancak nereye gittiği belirlenemedi. Doku’nun cep telefonunun son sinyal verdiği yerin Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü olduğu ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Dönemin valisi Tuncay Sonel’in koordinasyonunda, AFAD, Deniz Kuvvetleri, Emniyet ve Jandarma ekiplerinden oluşan büyük bir grup, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışmaları gerçekleştirdi. Toplamda 542 personelle yapılan bu aramalarda, Doku’ya dair hiçbir iz bulunamayınca çalışmalar sonlandırıldı.

ŞÜPHELİ KİŞİ VE GELİŞMELER

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. 4 saatlik sorgunun ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, üzerine yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A., sorgunun başında avukat istemedi, ancak later aşamada avukatla görüşmek istedi. Ayrıca Zeinal A.’nın babası E.Y. hakkında ise Doku ile ilgili kişisel bilgileri sosyal medyada paylaştığı için dava açıldı ve mahkeme tarafından 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OTOMOBİLİN TAŞINMASI

Yapılan sosyal medya incelemelerinde, E.Y.’nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memuru hakkında olumlu açıklamalarda bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valiliği’nin önerisiyle E.Y.’yi polislik mesleğinden ihraç etti. Doku dosyasındaki baş şüpheli Zeinal A.’nın babasına ait otomobilin, soruşturmanın açıldığı gün il dışına götürüldüğü ve bir hafta sonra tekrar kente geri getirildiği bilgisi edinildi.

DELİLLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Ebru Cansu, göreve başladıktan sonra Gülistan Doku dosyasını incelemeye aldı. Başsavcı Cansu’nun talimatıyla kurulan özel ekip, dosyadaki delilleri tekrar analiz ediyor ve çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.